Formația greceasca 1000 mods va susține un concert la Timișoara, evenimentul fiind inclus in cadrul turneului european al trupei. Evenimentul va avea loc sambata 5 noiembrie, de la ora 19 la Manufactura. Trupa greceasca 1000 mods s-a format in 20016 și a creat rapid un sunet vintage psych/stoner propriu, lansand doua EP-uri in 2007 și […] Articolul Timișoara in ritmuri rock: trupa greceasca 1000 mods susține un concert de neratat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .