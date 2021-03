Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgența Timiș s-a decis ca, incepand cu data de 8 martie ora 00:00, municipiul Timișoara și comunele Moșnița Noua, Ghiroda, Giroc și Dumbravița intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, Astfel, se vor aplica o serie de masuri obligatorii…

- La ora 14.00 va avea loc o sedinta extreme de importanta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis. Cel mai asteptat punct al discutilor va viza instituirea masurii de carantinare a Timisoarei. Avizele de la Bucuresti in acest sens sunt pentru carantinare si au ajuns la Timisoara.…

- Carantina zonala pentru locuitorii comunei Recea si satele aflate in subordine a fost prelungita cu inca sapte zile, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca. Articolul Maramures: Carantina zonala pentru comuna Recea, prelungita…

- Prefectura Suceava anunța ca s-a luat decizia ca trei localitați din județ sa intre in carantina, din cauza numarului mare de cazuri de Covid-19. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare Astazi, 14.02.2021,…

- Ultima localitate din Timis aflata in carantina, Dumbravita, urmeaza sa iasa de sub incidenta acestei restrictii, in noaptea de sambata spre duminica. Decizia a fost luata in cadrul unei sedinte a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In absenta prefectului Liliana Onet, accidentata la schi,…

- Autoritațile au decis sa nu prelungeasca starea de carantina in comuna Dumbravița. Subprefectul Mircea Bacala a convocat, astazi, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In cadrul ședinței a fost prezentanta situația epidemiologica la nivelul județului Timiș. Totodata s-a pus in…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a facut, astazi, un anunț legat de situația localitaților din jurul Timișoarei care sunt in carantina. ”Astazi, in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, voi susține ridicarea carantinei pentru Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița…

- Municipiul Alba Iulia va iesi luni noaptea din carantina instituita in urma cu o luna, cand rata de infectare la 1.000 de locuitori era de 10,07, in prezent aceasta fiind de 5,35, potrivit unei decizii adoptate in sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Alba. "Desi…