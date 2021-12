Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman Robert Glinta a castigat vineri seara medalia de argint la proba de 100 metri spate, in cadrul Campionatului Euroepean de natatie in bazin scurt, de la Kazan. Glinta a fost depasit de rusul Kliment Kolesnikov, care si-a pastrat titlul obtinut in 2019, la Glasgow. CITESTE SI Exclusiv!…

- Robert Glința (24 de ani) s-a clasat pe locul al treilea in proba de 50 metri spate la Campionatele Europene in bazin scurt de la Kazan, el avand in palmares medalii de aceasta culoare și la edițiile din 2017 și 2019, dar in proba de 100 de metri. Anul 2021 e unul dintre cei mai buni din cariera lui…

- Atleții de la Clubul Sportiv Municipal Suceava au avut comportari remarcabile la Campionatul Național de 10 kilometri marș, care a avut loc la Timișoara. Astfel, Andrei Gafița, sportiv pregatit de Radu Mihalescu, și-a trecut in palmares un nou titlu de campion național, dupa ce s-a impus in ...

- Șase medalii de argint și bronz caștigate de sportivi din Alba, la Campionatul Național de Haltere – Juniori I Doi sportivi de la Sportivii CS Unirea Alba Iulia au caștigat șase medalii, de argint și bronz, la Campionatul Național de Haltere – Juniori I, desfașurat la Bascov, județul Argeș. Competiția…

- Sportivii legitimați la CS Unirea Alba Iulia au obținut nu mai puțin de 50 de medalii la Campionatul Național de Powerlifting, desfașurat la Baile Herculane, in perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2021. Majoritatea au reușit sa obțina medalii la toate cele 3 stiluri diferite – genuflexiuni, impins…

- In perioada 27.09 – 03.10.2021, pe lacul Bascov-Budeasa, langa Pitești, se desfașoara Campionatul Mondial de Maraton 2021 – BASCOV –ARGEȘ – ROMANIA (pentru categoriile Juniori, Tineret sub 23 de ani – U23, Seniori). Competiție de nivel internațional, ”2021 ICF Masters Canoe Marathon World Championships”…