Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia marcarii Saptamanii Mondiale a Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisa, Primaria Timișoara lanseaza portalul de „open data” al Timișoarei. Acesta va prezenta o varietate de date despre Timișoara, de la calitatea mediului (aer, apa, fonic, electromagnetic), date despre impactul COVID-19…

- Primaria Timișoara va ridica un adapost pentru caini dupa modelul celui de la Cluj. Consilierul local Razvan Stana (USR PLUS), medic veterinar de profesie, ne-a declarat ca municipalitatea cauta teren pentru amenajarea unui adapost destinat cainilor fara stapan. Potrivit acestuia, grupul de lucru din…

- Primaria Timișoara a semnat, luni, contractul de execuție pentru reabilitarea și transformarea Cinema Studio. In urma unei investiții in valoare de 11, 9 milioane de lei, plus TVA, acesta va fi transformat intr-un cinema de arta, cu cafenele, studiouri de creație cinematografica, sali de vizionare film…

- Primaria Timișoara a semnat contractul pentru transformarea Cinema Studio in primul cinematograf de arta al orașului. Pe șantierul care ar trebui sa fie gata in 18 luni vor lucra doua firme, una din București și una din Timiș. Primaria anunța o valoare peste cea de la licitație, cu 2,4 milioane de lei…

- Primaria Timișoara dorește finalizarea reabilitarii strazii Constantin Prezan inca din acest an, chiar daca termenul de finalizare este martie 2022. Pentru a ”stimula” firma constructoare, municipalitatea are la dispoziție și 18 milioane de lei de la guvern, pentru plata la termen a lucrarilor, fiind…

- Pentru marți, Primaria Timișoara convoaca o noua ședința de plen a Consiliului Local. Va fi o ședința extraordinara… cu 33 de puncte. “Normalitatea” din mandatul precedent al Consiliului Local Timișoara, una in care care ședințele de plen extraordinare erau… ordinare, incepe sa apara tot mai des și…

- Problemele societații Colterm ”trag” din nou dupa ele și situația Primariei Timișoara, a anunțat primarul Dominic Fritz. De aceasta data el vorbește despre un credit luat la o banca, in condiții proaste, spune acesta, și garantat de municipalitate, respectiv o datorie catre furnizorul de gaz, veche…

- Publicația locala PressAlert scrie ca dezvaluirea a fost facuta de un angajat al societații, care susține ca a fost trimis de șeful din primarie. Tensiuni intre ierarhii BOR, problema botezului va fi discutata la viitorul Sinod. Teodosie se opune total Mai mult, acesta susține ca Ioan Nasleu…