Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara a fost lansata, duminica, mișcarea politica numita Platforma Liberal Conservatoare, in prezența a peste 700 de persoane. Platforma Liberal Conservatoare a fost inființata in jurul unei comunitați de sute de liberali, iar membrii comitetului de inițiativa sunt consilierul local Raul Ambruș…

- Tribunalul Alba si-a declinat competenta de judecata a procesului civil prin care trei fosti parlamentari incearca sa-si recupereze pensiile special anulate in luna martie. Dosarul va ajunge la Curtea de Apel Alba Iulia.

- Printr-o scrisoare adresata Federației Romane de Handbal, Curtea de Arbitraj a Federatiei Europene de Handbal a anunțat ca a fost confirmata nominalizarea romanului Flaviu Sasaeac pe lista de arbitri. „Nominalizarea lui Flaviu Sasaeac a fost facuta de Federația Romana de Handbal la solicitarea Curții…

- Asociația Declic, membra a rețelei Mining Watch Romania, a anunțat ca a reușit blocarea exploatarii de aur și cupru de la Rovina, in județul Hunedoara, dupa ce a devenit proprietara pe trei terenuri, cu o suprafața totala de 23.000 de metri patrați, situate in zona proiectului. Proiectul minier de la…

- Conducerea administrativa a Timișoarei anunța ca dorește amenajarea unei zone de locuințe aflate la granița dintre oraș și Dumbravița. Deocamdata este doar un proiect, care ajunge doar in dezbatere in Consiliul Local Timișoara. Cum in acest moment majoritatea USR este absoluta in CLT, odata cu ”cooptarea”…

- Consilierul local Raul Ambruș, exclus recent din PNL, a anunțat ca Platforma Liberal Conservatoare Timiș, pe care a inițiat-o, prinde viața. Grupul membrilor fondatori ai Platformei Liberal Conservatoare Timiș va fi compus din: Vinu Giumanca, Ion Rila, Nicolae Cocean, Cantemir Pirva și Raul Ambruș.…

- Numirile de astazi la CSJ a pornit un schimb de replici intre foști colegi de bloc, Dinu Pligau și Sergiu Litvinenco. In timp ce ministrul Justiției da asigurari ca toți judecatorii Curții Supreme de Justiție vor fi primii din sistem care vor fi trecuți prin evaluarea externa și extraordinara, iar fostul…