Timișoara Food Summit la Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I’’ Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I’’ din Timișoara gazduiește in perioada 23-25 noiembrie un important eveniment de nivel național, Timișoara Food Summit. Timișoara Food Summit 2022 cuprinde mai multe paneluri unde vor fi dezbatute diferite teme de actualitate de catre parteneri ai universitații și antreprenori din domeniu. Conferințele acopera tot lanțul specific din agrobusiness, industria alimentara, industria de bauturi, retail și HoReCa. PROGRAM Miercuri, 23 Noiembrie 2022 17:30 – 19:30 – Leader Space by CAI Curtici Locație: Casa Antinori (by invitation only) EXTRAS LISTA… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Istoricul Zoltan Csaba Novak, senatorul judetului Mures, si-a depus, luni, demisia din functia de senator si a preluat conducerea Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale. Membru stiintific al Institutul de Cercetari Socio-Umane „Gheorghe Sincai" din Targu Mures, Novak a afirmat…

- Membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructura a Camerei Deputaților, parlamentarul social-democrat de Prahova Rodica Paraschiv a prezentat, ieri, o sinteza a situației in care se afla, in acest moment, proiectul autostrazii A7, care pornește chiar de pe raza județului Prahova, din zona localitații…

- Comisia „Pre-Vetting” a examinat cererea candidatei la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Iana Talmaci, actualmente judecatoare in cadrul instanței din Strașeni. Astfel, in urma deliberarilor, membrii Comisiei au decis ca magistrata nu a promovat evaluarea. „Potrivit Legii nr.…

- Asta in urma votului de saptamana trecuta din Parlamentul European, care a decis instituirea salariul minim la nivel european. Membru in Comisia pentru forta de munca, eurodeputatul Eugen Tomac, a declarat azi, la Tg.Mures, ca Romania va trebui sa respecte directiva europeana: Aceasta lege va fi adoptata…

- Comisia de evaluare a integritații candidaților la funcția de membru in organele de autoadministrare ale judecatorilor și procurorilor (Comisia) a adoptat o decizie care concluzioneaza cu nepromovarea evaluarii de catre Dumitru Pușca, candidat la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii(CSM),…

- Deputații au modificat componența nominala a Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizarii politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Deputatul Fracțiunii parlamentare ”Partidul Acțiune și Solidaritate”, Roman Roșca, a fost inclus in componența acesteia,…

- In urma unei hotarari adoptate in sedinta Camerei Deputatilor de marti, 13 septembrie, deputatul PSD de Constanta Ileana Cristina Dumitrache a devenit membru al Comisiei pentru Afaceri Europene. Comisia pentru Afaceri Europene asigura exercitarea controlului parlamentar in domeniul afacerilor europene,…

- Comunicat de presa| Senatorul PSD de Alba, Calin Matieș: De astazi sunt membru și in comisia pentru administrație publica din Senatul Romaniei Comunicat de presa| Senatorul PSD de Alba, Calin Matieș: De astazi sunt membru și in comisia pentru administrație publica din Senatul Romaniei De astazi sunt…