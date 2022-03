Timişoara: Cozi la staţiile de benzină/ Şoferii sunt speriaţi de scumpirea carburantului Speriati de scumpirile la combustibili, soferii au facut cozi la benzinarii, in Timisoara si in comunele invecinate. Mai multe drumuri au fost blocate, din cauza cozilor formate la statiile de carburant. Sunt pana la 60-70 de masini intr-o singura statie. “Asa ceva n-am vazut de pe vremea lui Ceausescu. Doar atunci stateam ca nebunii sa ne primim ratia de benzina. Acum oamenii sunt speriati ca maine se face 10-11 lei litrul. Pe internet am vazut ca deja este 9,99 lei la Mosnita”, a declarat pentru News.ro un sofer aflat la coada, intr-o benzinarie din localitatea Sag. De altfel, in Sag, coada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

