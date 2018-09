Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii care au sperat ca in toamna vor reusi sa treaca probele BAC-ului au aflat rezultatele, judetul Olt situandu-se, inainte de solutionarea contestatiilor, in prima parte a clasamentului, chiar in primele locuri. Care este top-ul liceelor in functie de rezultatele de la BAC-ul de toamna.

- Din primele informatii oferite de catre ISJ Iasi, aproximativ unul din cinci elevi care a dat examenul a si trecut, un procent de 22,51-, sub media nationala care a fost 26,9-. „La nivelul judetului Iasi s-au inscris 1.296 de absolventi de liceu pentru sustinerea probelor scrise, care s-au desfasurat…

- Pentru prima data Stadionul „Dan Paltinișanu” gazduiește un derbi intertimișorean in acest sezon. De aceasta data, ACS Poli pierde statutul de monopol atunci cand e vorba de „acasa” și formația e oaspete pentru cei de la Ripensia. Ionel Ganea vrea sa fie optimist și spune ca alb-violeții…

- Prezența in aceeași liga a doua echipe legate de numele Poli/Politehnica Timișoara a dus inevitabil la apariția anumitor dispute. Decizia celor de la Consiliul Județean Timișoara de a nu mai permite prezența permanenta a celor de la ACS Poli Timișoara pe Stadionul „Dan Paltinișanu” a inflamat și mai…

- EXAMEN…Rezultatele profesorilor care au sustinut Definitivatul in Vaslui sunt relativ slabe comparativ cu cele inregistrate in alte judete, doar 60,62% dintre candidati se mandresc cu o medie a examenului egala sau mai mare decat 8, minimul necesar pentru promovare. Asta in conditiile in care media…

- Datoriile guvernamentale de 34,4% din PIB plaseaza Romania pe locul 4 in topul țarilor cu cele mai mici angajamente publice financiare din primul trimestru al anului 2018, arata datele comunicate vineri de biroul de statistica al Comisiei Europene - Eurostat, potrivit Mediafax.Cele mai mici…

- Cetatenii din Munster (Germania), Oulu (Finlanda), Antwerp (Belgia), Luxemburg (Luxembrug) si Helsinki (Finlanda) sunt cei mai multumiti de facilitatile sportive ale oraselor in care locuiesc. La coada clasamentului se afla locuitorii din Bucuresti,...

- Peste 38 de milioane de tineri, cu varsta intre 18 si 24 de ani, traiesc in Uniunea Europeana. Cei mai multi dintre ei (peste 85%) sunt ori intr-un sistem de invatamant, ori incadrati in campul muncii. Ramane, totusi, un procent de 14,3% dintre tineri...