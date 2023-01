Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Timisoara a preluat prestigiosul titlu de Capitala Europeana a Culturii in 2023, alaturi de orasele Elefsina (Grecia) si Veszprem (Ungaria), conform unui comunicat al Comisiei Europene, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Orasul Timisoara a preluat prestigiosul titlu de Capitala Europeana a Culturii in 2023, alaturi de orasele Elefsina (Grecia) si Veszprem (Ungaria), conform unui comunicat al Comisiei Europene.

- Finalul anului a adunat in Timișoara, unde s-a marcat intrarea in anul in care orașul va fi Capitala Culturala Europeana, o mulțime de oameni care s-au bucurat de show-ul de lumini și muzica mixata de DJ.

- Timișoara va deveni capitala europeana a culturii in zilele de 17 – 19 februarie, cand va prelua acest titlu, deschiderea oficiala a evenimentului urmand a fi marcata de concerte și performance-uri, cu invitați precum Taraf de Caliu, Impex, Implant pentru Refuz & prietenii, pianistul Joep Belving, artista…

- Luni, 12 decembrie, la Cinema Victoria a avut loc prezentarea oficiala a programului evenimentelor care se vor desfașura in anul 2023, cand Timișoara va deține titulatura de Capitala Europeana a Culturii. Deschiderea oficiala a TM2023 avea loc in weekendul 17-19 februarie.

- Primarul Dominic Fritz pleaca intr-o vizita oficiala la Bruxelles și Paris, pentru a continua campania de promovare a Timișoarei, Capitala Europeana a Culturii. Va urma, in ianuarie, vizita la Groningen.

- Teatrul National din Timisoara deschide seria evenimentelor de impact ale Capitalei europene cu spectacolul-instalatie „The Third Reich / Al treilea Reich” de Romeo Castellucci, conceput ca o reflexie vizuala a cartii lui Viktor Klemperer, „Language of the Third Reich”, potrivit news.ro. Fii…

- Ineditul vehicul nemotorizat este o instalatie artistica manifest, intitulata „Landschip" sau „Nava de Pamant/Nava Terestra". Acesta a fost creat de colectivul TimeCircus.Nava Terestra inainteaza cu aproximativ 15 kilometri pe zi, tractata de performeri, dar si de prietenii intalniti pe drum. Plecat…