- Irina Begu s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Madrid dupa un nou meci de poveste! Sportiva din Romania a invins-o pe rusoaica Liudmila Samsonova cu 6-4, 6-4, dupa o ora si 47 de minute, reușind astfel sa ajunga in primele opt jucatoare din turneu. Begu, care nu…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla in acest moment intr-o vizita oficiala in Chile. Este prima de acest nivel in ultimii 10 ani. Mai mult decat atat, aceasta este a doua etapa a turneului pe care seful statului il efectueaza in America de Sud. Ce ținute au purtat șeful statului și prima doamna la aceasta…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, miercuri, dupa ce a invins-o pe americanca Sofia Kenin cu 6-1, 6-4.Begu (32 ani, 37 WTA) a obtinut o victorie clara, dupa o…

- In primul sezon de dupa promovarea in Divizia A1, echipa masculina de volei CSM Constanta s a calificat in turneul play off, iar in faza sferturilor de finala intalneste Steaua Bucuresti.Duelul si a consumat primul act, cand Steaua a castigat pe teren propriu cu 3 1 25 21, 23 25, 25 19, 25 17 , iar…

- Jurnalist cu experiența de 15 ani in domeniul politic, Cristian Andrei a vorbit cu numeroși inalți oficiali ai PNL, pentru ca ințelegerea publicului sa poata merge mai departe de disputa Rareș Bogdan – ministrul Aurescu. Nu e vorba doar de refuzul ministrului Aurescu la apelul lui Rareș Bogdan, in privința…

- Promotor al acestei intalniri, care poate fi decisiva pentru viitorul științei romanești, este profesor doctor Irinel Popescu, medic primar de Chirurgie Generala, Coordonatorul Centrului Integrat de Excelența in Boli Hepatice din Spitalul Clinic SANADOR.