- Primele doua autobuze electrice au ajuns, azi, 26 decembrie in depoul STPT. Primele doua autobuze au ajuns in seara asta la Timișoara. Inca doua sunt pe drum și le așteptam sa ajunga in cateva zile. In ianuarie urmeaza probe și verificari tehnice, instruirea personalului, recepția și inmatricularea…

- Este oficial! Municipiul Targoviște primește inca 68.000.000 lei din fonduri europene și un pas uriaș pentru transportul public local, inclusiv din zona periurbana a municipiului Targoviște! „Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației ne-a comunicat faptul ca cererea de finanțare avand…

- Primele patru autobuze electrice din 44 fabricate de compania turca Karsan Otomotiv vor ajunge in cateva zile, la Timișoara. Noile autobuze nu vor mai avea culoarea violet, ci vor fi vopsite in galben-negru-alb, așa cum erau tramvaiele Timiș produse la Electrometal din Timișoara

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) arata, intr-un comunicat de presa, ca a virat suma de 58.368.729,19 lei, in vederea decontarii primelor facturi pentru 13 obiective de investitii finantate prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”. ”Asa cum am anuntat…

- „Blocul Rosenthal, o cladire istorica, ridicata in anul 1938 va fi consolidata seismic cu finantare din PNRR. Proiectul, depus de Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), vizeaza si renovarea energetica moderata a cladirii publice situata in Calea Victoriei nr.…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei creeaza o baza de date cu subiecte pentru toate domeniile de atestare a verificatorilor de proiecte si expertilor tehnici, a anuntat miercuri ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, intr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele…

- Veste buna despre locuințele ANL din cartierul Tineretului (Sagricom), joi, 27 octombrie 2022, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, in cadrul Consiliului Interministerial de Avizare – Lucrari Publice și Locuințe, a fost avizata FAVORABIL investiția ”Locuințe pentru tineri,…

- Primaria Timisoara a semnat, luni, contractul pentru finantare pentru proiectul de investitii ”Memorialul (Traseul) Revolutiei din 1989 in Timisoara” intr-un eveniment organizat la Bucuresti de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Valoarea contractului este de 4,5 milioane…