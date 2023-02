Stiri pe aceeasi tema

- In weekendul de deschidere al Capitalei Culturale, la Timișoara vor sosi peste 100 de oficiali de rang inalt din 41 de țari și de la Comisia și Parlamentul European. Comisarul european Adina Valean va inmana orașului premiul Melina Mercouri al Comisiei Europene, care se acorda capitalelor europene…

- Tradiția stabilirii celor mai buni carnați banațeni, de catre publicația comunitații de limba germana, continua și in anul Capitalei Culturale deținut de Timișoara. Mai mult, in acest an stabilirea bucatelor preferate are loc chiar inaintea deschiderii TM2023. Saptamanalul de limba germana „Banater…

- O expoziție de fotografie pe tema Revoluției și concert de muzica rap organizate de suporterii timișoreni reprezinta omagiul adus de Druckeria Revoluției Romane și eroilor acesteia. Asociația se alatura festivitaților de deschidere a programului Timișoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii.

- Kunsthalle Bega are placerea sa prezinte proiectul „Adina Pintilie : Tu ești un alt eu - O catedrala a corpului” in deschiderea oficiala Timișoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Liderii USR afirma ca ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ar trebui demis urgent, deoarece este criza de medicamente pentru copii in plin sezon de viroze: „ Face ce știe mai bine: nimic”.

- A fost mobilizare uriașa in randul amatorilor de cumparaturi din Capitala. Deschiderea primului magazin Primark din Romania a adus o aglomerație fara precedent in centrul comercial din București. Oamenii s-au batut pe produsele puse la vanzare. Aglomerație uriașa la deschiderea primului magazin Primark…

- Luni, 12 decembrie, la Cinema Victoria a avut loc prezentarea oficiala a programului evenimentelor care se vor desfașura in anul 2023, cand Timișoara va deține titulatura de Capitala Europeana a Culturii. Deschiderea oficiala a TM2023 avea loc in weekendul 17-19 februarie.

- Sute de oameni au participat astazi, 8 decembrie, la deschiderea noului Shopping Center Targu Neamț. Market-ul Carrefour de la parter dar și celelalte magazine au starnit un real interes din partea comunitații. Cu ocazia inaugurarii, un sobor de preoți condus de protopopul de Targu Neamț, preotul Neculai…