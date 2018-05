Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara ar putea primi un premiu important la Londra pentru modul in care a fost reabilitat centrul istoric al orașului. Potrivit viceprimarului Dan Diaconu, capitala Banatului are singurul proiect din Romania nominalizat la Premiile “Emerging Europe 2018”. Proiectul “Reabilitarea spațiilor publice…

- Doua masini cu hidrogen, cu o autonomie peste 500 de kilometri, care consuma de 10 euro la 100 de kilometri si care au zero emisii nocive, eliminand doar apa ce poate fi consumata, au fost prezentate, vineri, in centrul Timisoarei, transmite corespondentul MEDIAFAX. Doua masini cu hidrogen,…

- BEGA! este un program de arta performativa creat de PLAI impreuna cu comunitatea creativa a orasului Timisoara, cu scopul de a activa malurile raului Bega si de a atrage locuitorii orasului spre acestea implicandu-i in activitati artistice coordonate de organizatii locale si parteneri cu expertiza internationala.

- Ramuri de salcie, credincioși și preoți au fost sambata seara pe strazile Timișoarei cu ramuri de salcie. In urbea de pe Bega a avut loc Procesiunea Floriilor, cand credincioși și preoți au plecat din trei puncte din oraș spre Catedrala Mitropolitana, unde a fost oficiata o slujba.

- Va reamintim ca, un nou conflict politic a aparut in acest inceput de an, intre președintele CJ Timiș și primarul Timișoarei, dupa ce primul a susținut ca instituția pe care o conduce va trebui sa inchida stadionul „Dan Paltinișanu” deoarece construcția nu mai prezinta siguranța, fiind afectata…

- Reabilitarea centrului pietonal al municipiului Calarasi si modernizarea strazilor Bucuresti si prel. Bucuresti au intrat in linie dreapta. Autoritatile locale au finalizat documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii ce stau la baza aplicatiilor care se vor depune in cadrul Axei 4.1 a Regio…

- In ultimele zile, cel care ocupa fotoliul de primar al Timișoarei de șase ani, a dat vina in mai multe situații pe fosta administrație, chiar și pentru felul in care s-a facut deszapezirea orașului, conform unor contracte incheiate pe vremea lui Ciuhandu, dar prelungite totuși pe vremea lui Robu.…

- Stadionul "Dan Paltinisanu", unul dintre simbolurile Timisoarei, ar putea fi inchis. Fara nicio investitie majora in ultimii opt ani, arena s-a degradat vizibil. Peluza Sud a fost deja inchisa din ratiuni de siguranta.