- Reprezentanții etniilor din cadrul Consiliului Consultativ al Minoritaților Naționale (CCMN), care funcționeaza la nivelul municipiului Timișoara au avut, ieri, o intalnire cu primarul Dominic Fritz al carei subiect principal a fost o noua viziune pentru pastrarea multiculturalitații orașului. In momentul…

- Din ce in ce mai mulți reprezentanți ai mediului de afaceri din Timișoara cer demisia primarului orașului, Dominic Fritz. Ultimul care și-a exprimat un astfel de punct de vedere este Dan Dinu, fostul finanțator al echipei de rugby, Timișoara Saracens, scrie editiadetimis.ro. Intr-o postare pe una dintre…

- Premiera in administrația locala. Minoritațile naționale din Timiș vor avea un reprezentant in cadrul plenului Consiliului Județean. Reprezentantul acestora va participa la ședințele de plen ale Consiliului Județean și va avea drept de intervenție in cadrul discuțiilor purtate. Consiliul Județean a…

- Grupul de consilieri social democrați spun ca primarul Dominic Fritz arata, pe zi ce trece, tot mai obosit, mai depașit și mai novice in a administra problemele curente ale orașului. Social democrații spun ca echipa Fritz a reușit ca in numai 4 luni de mandat sa bage un intreg oraș in depresie. S-au…

- La sanatate nu va fi ”call” pentru comunitate așa cum se va intampla la consiliile de administrație ale școlilor. Pentru cele trei spitale din subordinea sa, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a ales direct varianta profesioniștilor in domeniul medical. El a decis sa numeasca șase profesioniști din…

- Ziarul Unirea FOTO VIDEO| Asistații social din Alba Iulia, scoși la CURAȚENIA „de primavara” a orașului. Primaria profita de vremea buna din urmatoarele zile Persoanele care sunt asistate social de catre Primaria Municipiului Alba Iulia vor desfașura, in urmatoarele zile, acțiuni de curațenie și infrumusețare…

- Primaria din Cluj-Napoca pregateste proiecte in valoare de doua miliarde de euro din fonduri europene pentru modernizarea orasului, susține primarul Emil Boc. Edilul din Cluj-Napoca a dat si trei sfaturi primarilor de orase. Boc a declarat, in cadrul EUROSFAT 2020, ca sunt trei sfaturi pe care le-ar…

- Dominic Fritz, primarul Timisoarei, a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, colonel Doctor Valeriu Gheorghita, cat si ministrului Vlad Voiculescu.