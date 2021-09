Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare la nivelul județului este de 1,71 la mie, iar la Timișoara de 2,23 la mie. Rata de infectare la o mie de locuitori este ridicata la Bucovat 5,99; Secas 5,13; Denta 4,97; Mașloc 4,08; Șag 3,80; Dumbrava 3,64... The post Rata de infectare mare și noi restricții in Bucovat-5,99; Secas-5,13;…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis astazi ca Timisoara sa intre pe anexa 4, cuprinzand localitatile cu rata de infectare mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mica de 3/1000 de locuitori. Astfel se reintropduc unele restrictii privind orgaizarea de evceimente.SDe asemenea, activitatea…

- Comunicat CJSU – 10 septembrie 2021 Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de subprefectul Ovidiu Virgil Draganescu, astazi, in ședința online, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul…

- Comunicat de presa 5.09.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,95. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: SECAS 5.13 GIULVAZ 3.97 BUCOVAT 3.84 DENTA 3.74 DAROVA 3.20 Localitațile…

- stazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,87. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: SECAS 5.13 DENTA 4.36 GIULVAZ 3.97 BUCOVAT 3.41 DAROVA 3.20 CRICIOVA 3.05 Localitațile cu rata…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,79. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mica de 3/1000 de locuitori: Rata…

- stazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,54. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: Denta – 3,12 Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mica de 3/1000 de…

- Trei persoane (cate una din Timișoara, Ghiroda și Lugoj) au fost confirmate luni, in Timiș, cu noul coronavirus, dupa efectuarea a 534 teste. Luni, in spitalele timișene erau 51 de bolnavi... The post Noi cazuri de infectare, in Timișoara, Ghiroda și Lugoj appeared first on Renasterea banateana .