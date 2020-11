Stiri pe aceeasi tema

- Crește vertiginos numarul cazurilor de COVID-19 in municipiul Lugoj. Dupa ce duminica au fost anunțate 51 de noi cazuri de COVID-19 in Lugoj, in aceasta dimineața rata de infectare in municipiu a ajuns la 5,42 cazuri/1.000 de locuitori. In aceasta dimineața, localitațile cu rata de…

- In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 7,36; Lugoj – 4,33; Buziaș – 4,43; Ciacova – 8,76; Deta - 3,80;Gataia -3,74; Recaș - 6,40; Sannicolau Mare -9,04; Balinț -3,23; ... The post Rata pe infectare pe ultimele 14 zile: Timișoara…

- Rata de infectare cu coronavirus crește in Timișoara, ajungand la 7.36/1.000 locuitori, dupa ce ieri a fost 7,32. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 4,33; Buziaș – 4,43; Ciacova – 8,76; Deta – 3,80;Gataia -3,74; Recaș – 6,40; Sannicolau Mare…

- In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 7,32; Lugoj – 4,07; Buziaș – 3,50; Ciacova – 9,99; Deta - 3,67;Gataia -3,59; Recaș - 6,30; Sannicolau Mare -8,56; Balinț -3,23; ... The post Rata de infectare in Timișoara a ajuns la…

- In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 6,95; Lugoj – 3,96; Buziaș – 3,61; Ciacova – 11,64; Deta - 3,41, Gataia -3,29, Recaș - 5,23; Sannicolau Mare -8,76; Balinț -3,23; Becicherecu Mic -7,99;... The post Cele mai recente…

- Situația se agraveaza pe zi ce trece in Timișoara, acolo unde rata de infectare a sarit de mai multe zile de 6 la mie. Culmea, autoritațile nu au decis intrarea orașului in carantina. Ca o coincidența, campania electorala a inceput la miezul nopții, astfel ca și interzicerea circulației pe timp de…

- Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara a explodat, in aceasta dimineața Prefectura Timiș anunțand ca a ajuns la 6,51 la mia de locuitori. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 3,25;Buziaș – 3,50; Ciacova – 7,71; Deta – 3,28, Recaș – 4,94;…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost inregistrate 268 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.651 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 149, Lugoj – 10, Buziaș – 3, Ciacova – 3, Deta – 2, Gataia – 4, […] Articolul…