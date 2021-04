Stiri pe aceeasi tema

- Politistii timisoreni au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele administratorului unui club din Timisoara, care a organizat in noaptea de sambata spre duminica o petrecere privata, acesta primind si o amenda contraventionala de 10.000 de lei, potrivit agerpres.ro.…

- In vederea prevenirii/limitarii raspandirii virusului SARS-CoV-2 și reducerii efectelor asupra populației, la data de 21 martie a.c., in intervalul orar 17.00 – 21.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au intensificat activitațile de verificare cu privire la respectarea…

- Conform site-ului Realitatea de Dambovița , polițiștii din Targoviște s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca intr-un imobil de pe raza localitații Valea Voievozilor este o petrecere in desfașurare. In urma verificarilor, polițiștii au identificat 30 de persoane, acestea fiind sancționate contravențional…

- Polițiștii clujeni au aplicat amenzi de peste 100.000 de lei, persoanelor care au participat la o petrecere ilegala, ce incalca restricțiile impuse de autoritați Un eveniment privat la care participau aproximativ 200 de persoane a fost intrerupt de politistii sambata noaptea. “La data de 24 ianuarie,…

- Azi-noapte, in jurul orei 00.10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la faptul ca in incinta unui complex de pe raza municipiului se desfașoara o petrecere privata la care participa un numar mare de persoane. La fața locului s-au deplasat polițiștii municipiului…

- O petrecere organizata in municipiul Arad, in noaptea de vineri spre sambata, la care participau mai multi tineri, contrar restrictiilor impuse de starea de alerta COVID, a fost oprita de fortele de ordine... The post Petrecere cu 20 de persoane in vestul țarii, terminata cu dosar penal pentru zadarnicirea…

- In momentul sosirii echipajelor de poliție, au fost identificate 29 persoane. In cursul serii, un barbat, in varsta de 27 ani, a folosit artificii din categoria F3 in curtea locuinței.Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de „orice operațiuni cu articole…

- Politistii municipiului Timișoara și un echipaj din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Timișoara, au intervenit in scopul restabilirii legalitații pe strada bulevardul Liviu Rebreanu, unde, intr-un complex de agrement avea loc o un eveniment privat la care au participat un grup de 18 persoane, scrie…