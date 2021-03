Timişoara a intrat în carantină. 60 de jandarmi din Craiova, alături de polițiştii timişeni Incepand cu ora 0.00, Timisoara a intrat in carantina. Chiar de la miezul noptii la intrarile in oras au aparut echipaje de politie, care au inceput sa verifice masinile si persoanele care intra sau ies din Timisoara. Timp de doua saptamani sau chiar mai multe, Timisoara va fi in carantina. Este cel mai mare ... The post Timisoara a intrat in carantina. 60 de jandarmi din Craiova, alaturi de polițistii timiseni appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii timisoreni au descins in trei locatii din Timisoara, Giroc si Covaci in dosarul privind o crima infaptuita pe data de 5 februarie pe strada Dragalina din Timisoara. In urma perchezitiilor, cinci barbati au fost dusi la audieri. Trei dintre ei sunt angajatii unei firme de paza care asigura…

- Politistii timiseni au fost obligati sa faca uz de arma, in aceasta seara, in urmarirea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalizarea lor. Urmarit de politisti, soferul si-a abandonat masina pe camp, langa Sacalaz, fiind cautat in continuare. Membrii unui echipaj de la Politia Rutiera au observat,…

- SCM Timișoara se intoarce la Oradea pentru Turneul 6 al Ligii Naționale de baschet masculin. Banațenii au parte de doua intalniri grele, cu Dinamo și Craiova. „Suntem din nou negativi la testarea Covid-19, dar asta nu inseamna ca nu avem probleme de lot. Ramanem cu aceleași probleme de efectiv cauzate…

- Un barbat de 32 de ani a fost reținut de polițiști, fiind acuzat ca ar fi obligat doua tinere, de 24 și 29 de ani, sa se prostitueze in Craiova, Ploiești, Cluj și Timișoara. Polițiștii au facut joi 4 percheziții in acest caz, iar 12 persoane sunt duse la audieri, potrivit Mediafax. Potrivit…

- Politistii timisoreni au descoperit, in aceasta seara, un restaurant pe strada Sever Bocu in care se aflau 18 persoane. Acestea au primit amenzi in valoare totala de 21.000 de lei, in timp ce patronul restaurantului a fost sanctionat cu 10.000 de lei. In aceasta seara, in jurul orei 19:30, polițiștii…

- Pauza scurta pentru baschetbaliști. SCM Timișoara se antreneaza deja pentru urmatoarele dueluri. Echipa banațeana va evolua la Voluntari cu echipa gazda și cu Athletic Constanța. Turneul 4 din cadrul LNBM se va desfașura in perioada 6-7 ianuarie 2021. Sibiu, Craiova și Voluntari sunt orașele din Romania…

- Politistii timisoreni au oprit un chef de revelion, desfasurat intr-o societate de pe Bulevardul Cetatii. Participantii la chef au fost amendati cu suma de 7.500 de lei, in timp ce organizatrorul trebuie sa scoata din buzunar 2.000 de lei. In noaptea dintre ani, in jurul orei 03.00, polițiștii Secției…

- Liga secunda de futsal, Seria Vest, a continuat cu partidele turneului 3 al campionatului, care s-au dispuztat la Craiova, cu participarea celor 4 grupari: Metropolitan Isalnita, West Deva, Soimii Simand si CFR Timisoara, care se prezenta la competitie cu 6 victorii din 6 partide. Cum era de asteptat,…