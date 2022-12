Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii au avut de ales intre trei locuri din zona centrala pentru a se bucura de trecerea in 2023, anul in care orașul este Capitala Europeana a Culturii. Astfel, in Piața Victoriei, dupa o incalzire asigurata de DJ Zoleevee, pe scena au urcat Bella Santiago Band, Zoli Toth și Orchestra Lira, iar…

- Ultimul program de finanțare nerambursabila lansat in acest an de Centrul de Proiecte Timișoara propune alocarea a 800.000 de lei pentru acțiuni in cadrul programului Opening+, care completeaza programul evenimentului de deschidere „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in 2023” (17-19 februarie…

- Revelionul organizat de Primaria Timișoara incearca sa-i aduca pe oameni impreuna. Spectacolul se deruleaza in Piața Victoriei și in Piața Libertații. La miezul nopții, cerul va fi luminat de focurile de artificii.

- Timișorenii și toți cei care vor petrece noaptea dintre ani in centrul Capitalei Culturale Europeane vor avea parte de concerte atat in Piața Victoriei cat și in Piața Libertații, dar și de un spectaculos foc de artificii, care anul trecut a lipsit de Revelion.

- Intre 29 decembrie 2022 și 2 ianuarie 2023, Timișoara se va bucura de Festival of Lights, un spectacol de lumini, proiecții artistice, artificii și jocuri de lasere. Capitala Banatului devine Capitala Culturala Europeana a anului 2023.

- Programul Timisoara Capitala Europeana a Culturii e apreciat la Bruxelles. Conform PMT, Comisia Europeana a anunțat ca propune decernarea premiului Melina Mercouri, cu o valoare de 1,5 milioane de euro, Timișoarei. „Ma bucura aceasta recunoaștere a Comisiei Europene, pentru ca acest premiu prestigios…

