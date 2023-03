Stiri pe aceeasi tema

- Cu 100 de zile inainte de startul turneului final al Campionatului European de fotbal Under 21, Federația Romana de Fotbal a anunțat luni punerea in vanzare a biletelor pentru meciurile ce se vor desfașura la București și Cluj.Pentru prima data, un turneu de anvergura europeana se disputa in doua…

- Spadasinii care vor participa, in aceasta luna, la Campionatul European de scrima pentru juniori si cadeti de la Tallinn (Estonia) s-au pregatit, in ultima saptamana, la complexul de la Izvorani.In cantonament s-au aflat sportivi si antrenori de la cluburi din Constanta, Satu Mare, Oradea, Craiova si…

- In perioada 12-20 februarie, naționala de fotbal juniori U16 a Romaniei, pregatita de Nicolae Roșca, va efectua un stagiu de pregatire in Cipru. Ulterior, intre 20 si 26 februarie, aceasta va participa la turneul de dezvoltare UEFA din Israel, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Programul meciurilor…

- 17 cursanți au participat la cursul de Managementul stadioanelor, organizat la stadionul Giulești din Bucuresti. Sesiunea a fost livrata de Alexandru Candea, manager de evenimente la Federația Romana de Fotbal și cel care coordoneaza organizarea turneului UEFA Under 21 Championship in aceasta vara in…

- Astra, campioana Romaniei din 2016, a fost dezafiliata de Federația Romana de Fotbal. Ieri, pe masa Comitetului Executiv, au fost 4 dezafilieri ratificate, cea mai importanta fiind a Astrei, echipa inscrisa in acest sezon de Liga 3. Pe langa clubul din Giurgiu, CEx-ul de vineri a mai aprobat dezafilierea…

- Echipa de juniori 1 a Potaissei Turda a evolua in week-end-ul trecut la unul dintre cele mai puternice turnee amicale din aceasta iarna. Alaturi de gazdele de la CSU Suceava și Potaissa Turda, au mai participat CSM București și CSM Focșani, ambele echipe cu rezultate excelente la nivelul juniorilor…

- Nationala feminina de fotbal a Romaniei (selectioner Cristian Dulca) va desfașura un stagiu de pregatire centralizat in luna februarie, in Cipru. Tricolorele se vor reuni la București, in data de 12 februarie, urmand ca, a doua zi, sa se deplaseze spre Cipru, unde vor participa la Cyprus Women’s Cup,…