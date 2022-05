Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca licitatia pentru achizitionarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata, valoarea estimata a investitiei fiind cuprinsa intre 3 si 4 miliarde de lei, fara TVA, transmite... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sorin Grindeanu anunța licitatie pentru 62 de trenuri electrice de scurt parcurs cu o valoare estimata intre 3 si 4 miliarde de lei. Timișoara, pe lista orașelor beneficiare. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat vineri ca licitatia pentru achizitionarea a 62 de trenuri electrice de…

- Liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, cere realizarea unui efort comun din partea tuturor parlamentarilor de Timiș, a primarului Timișoarei, a șeful Consiliului Județean Timiș, pentru a susține realizarea Institutului Oncologic la Timișoara, acesta fiind inclus intre proiectele care ar putea beneficia…

- Licitație pentru achiziționarea a 62 de trenuri electrice Foto: www.alstom.com. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministerul Transporturilor lanseaza saptamâna viitoare licitația pentru achiziționarea a 62 de trenuri electrice, de scurt parcurs. De asemenea prin PNRR se vor cumpara…

- Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa la Timisoara, daca Romania s-ar putea teme de o criza alimentara, Adrian Chesnoiu a declarat ca romanii trebuie sa faca diferenta intre o criza alimentara la raft si o criza a alimentelor. “Nu avem de ce sa ne temem din perspectiva unei crize alimentare…

- La Maternitatea Odobescu și la Maternitatea Bega din Timisoara se acorda servicii medicale gratuite de screening prenatal in cadrul unui proiect cu fonduri europene. Este vorba despre „Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelenta in screening prenatal in Regiunea de Vest” (judetele…

- Universitatea de Vest din Timișoara ofera și in acest an elevilor sprijin pentru alegerea și inscrierea la acel program de studii care este adecvat așteptarilor și preferințelor individuale. In acest scop ofera programe de webinarii pentru dezvoltare personala și servicii de consiliere individuala in…

- Din 9 aprilie, Rusia va anula restricțiile impuse din cauza pandemiei la zborurilor catre 52 de state, inclusiv Moldova, Africa de Sud, Argentina, China, India și alte țari prietene. Despre aceasta a anunțat prim-ministrul Mihail Mișustin la o intalnire cu fracțiunea Rusia Unita, scrie tass.ru.