- Timisoara a devenit la jumatatea acestui an cea mai mare piata de birouri din provincie, depasind pentru prima data Cluj-Napoca la suprafata de birouri in functiune, in conditiile in care stocul a crescut cu 53.000 mp in acest an, cu 26% mai mult decat suprafata livrata anul trecut, arata datele…

- Sfarșitul primului semestru s-a remarcat prin rezultate foarte bune inregistrate de orașele regionale pe toate segmentele pieței imobiliare. La randul sau, Bucureștiul a avut o evoluție buna și, conform datelor companiei de consultanța imobiliara Colliers International Romania, perspectivele pentru…

- Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov vor atrage, in urmatorii ani, puțin peste 730.000 de locuitori, de aproape trei ori mai mulți decat Bucureștiul, potrivit Bancii Mondiale. Numarul potentialilor migranti care aleg Cluj-Napoca este estimat de bancheri la 260.440 de persoane, peste nivelul prognozat…

- Afacerile cu cladiri de birouri sunt intr-o continua crestere in Romania. In orase precum Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Brasov sau Iasi s-au dezvoltat de-a lungul timpului sedii pentru companii multinationale, in general din IT sau telecom - care reprezinta aproximativ 75% din suprafața tranzacționata.…

- Sase cadre didactice ale Centrului Universitar Nord din Baia Mareau primit distinctia de Profesor Bologna, ei vor fi premiati in cadrul Galei Profesorului Bologna, care se va desfasura anul acesta la Timisoara in data de 19 mai. Gala Profesorului Bologna este un proiect national, de traditie, al Aliantei…

- Clujenii care s-au gandit ca ar fi momentul ca acum sa achizitioneze un apartament au ajuns in situatia neplacuta a timisorenilor din 2007 – 2008. Preturile locuintelor au luat-o intr-o directie anormala, cresterile fiind incredibile. Preturile apartamentelor din Cluj-Napoca au depașit pragul…