Timişoara a depăşit pragul de 8 la mie. Vor urma noi restricţii In Timișoara, rata de infectare cu Covid-19 a ajuns, miercuri, 29 septembrie, la 8,08 cazuri la mia de locuitori. Astazi, CJSU trebuie sa se intruneasca pentru a decide noi restrictii, care sa reduca raspandirea infectiei cu virusul SARS-Cov-2. Carantina de noapte ar putea fi extinsa in toate zilele saptamanii. In spitalele din judet, miercuri erau internate 428 de persoane confirmate sau suspecte cu COVID 19, dintre care 46 la Terapie Intensiva, a comunicat Direcția de Sanatate Publica Timiș . Rata de infectare, in judetul Timiș, este 6,02 la o mie de locuitori.Doar intr-o zi, au fost confirmate…

