- Primul constantean ucis la Revolutia din Decembrie 1989 a fost asasinat la Timisoara. Numele lui era Lorent Fecioru, avea 38 ani si se stabilise de un timp in orasul de pe malul Begai. Ironic, Lorent Fecioru era nascut in aceeasi zi cu Nicolae Ceausescu – 26 ianuarie.

- Persoane care faceau parte din structurile securitații în decembrie 1989 și care îi condamnau pe ”golanii din Timișoara” nu au nicio jena în a se afișa la ședința solemna a Parlamentului dedicata împlinii celor 30 de ani de la Revoluția româna, spune deputatul…

- Episoadele vor fi difuzate si pe canalele locale de social media, Facebook, Instagram si YouTube ale History, din 23 decembrie. „Ideea acestor mini-episoade a venit in urma numeroaselor dezbateri despre adevarul evenimentelor din decembrie 1989. Se spune ca a existat cu adevarat o revolutie la Timisoara,…

- Semnalul Revolutiei romane s-a dat la 15 decembrie 1989, in Piata Sf. Maria din Timisoara. Acolo, in jurul orei 16.00 oamenii au raspuns apelului pastorului reformat Laszlo Tokes de a fi martorii evacuarii sale din locuinta si mutarii in alta parohie, ca urmare a criticilor aduse regimului Ceausescu.…

- Am hotarat sa scriu despre aceste evenimente, la mai mult de 10 ani de la momentul in care ele au avut loc. Cred ca textul care a rezultat poate fi considerat neperisabil, daca il citim in cheia unei cronici istorice valoroase, prin simplul fapt ca are ca sursa un martor ocular al debutului a ceea…

- Complexul Muzeal Arad propune ca exponat-vedeta pentru luna decembrie o fotografie cu mare incarcatura emotionala, facuta in 22 decembrie 1989, Ziua Victoriei, la ora 12.00 – cand la televiziunea nationala a fost anuntata caderea regimului Ceausescu. Momentul a fost imortalizat pe fostul bulevard al…

- Primarul Nicolae Robu anunța in 4 noiembrie ca se face cheta pentru Monumentul Revoluției și ii invita pe timișoreni sa doneze cel puțin 25 de lei pentru ridicarea monumentului. „In decembrie 1989, lumea intreaga era cu ochii ațintiți asupra Timișoarei, urmarind cu emoție curajul nebunesc…

- "Excelenta voastra, domnule presedinte Klaus Iohannis, stimate colege si stimati colegi liberali,Va marturisesc ca de fiecare data cand vin in Timisoara, vin cu emotie si de fiecare data nu pot sa uit ca Revolutia, libertatea, democratia a plecat de aici multumita tinerilor si mai varstnicilor…