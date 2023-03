Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara a ajuns oficial in topul celor mai grozave locuri din lume, intocmit pentru anul 2023 de TIME Magazine. Timișoara se afla pe aceasta lista alaturi de orașe precum Barcelona, Napoli, Washington DC sau destinații precum stațiunea de schi St. Moritz sau Parcul Național Yosemite, a anunțat pe…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a reactionat in urma anuntului privind decesul filosofului Mihai Sora, afirmand ca a ramas ”umorul lui fin, rezistenta tenace, vitalitatea inepuizabila si incapatanarea de a nu renunta la principii”. Edilul s-a referit si la legatura pe care Sora o…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a atras atentia asupra numarului mare de depasiri ale limitei de viteza in Pasajul Michelangelo din Timisoara, unde in noaptea de miercuri spre joi a avut loc un grav accident rutier in care si-au pierdut viata doi tineri, o fata si un baiat, de 19…

12 defibrilatoare automate vor fi montate in perioada imediat urmatoare in zonele aglomerate din Timișoara, a anunțat luni primarul orașului, Dominic Fritz.

Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat sambata, la Prima TV, ca ca este mai greu pentru USR sa isi prezinte mesajul, in conditiile in care cele doua partide aflate la guvernare, PNL si PSD, "sustin un teatru in care simuleaza un constant conflict", conform news.ro.

Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca a semnat contractul de finantare prin PNRR pentru achizitia a 30 de autobuze electrice, 33 de troleibuze cu motor electric si 17 tramvaie. Proiectul are o valoare de 75 milioane de euro, potrivit news.ro.

Orașul Timișoara, care anul acesta este Capitala Culturala Europeana, apare intr-un top al celor mai bune locuri de vizitat, alcatuit de cotidianul britanic "The Independent", citat de Rador.

- Fostul primar al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, anunta ca va candida independent la functia de edil al Timisoarei. Decizia lui Robu vine dupa un lung șir de articole din presa locala in care apareau informații ca liberalii nu il vor candidat din partea PNL, deși sta cel mai bine in sondaje.…