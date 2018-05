Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara 89ers a invins-o pe Mures Monsters cu scorul de 35-7, sambata, pe terenul CSS Bega, intr-un meci din Campionatul National de Fotbal American. Aceasta a fost a doua victorie obtinuta de 89ers in acest sezon, dupa 25-14 cu Bucharest Warriors. Crusaders Cluj are doua victorii, Bucharest Rebels…

- A fost ploaie de goluri la ultima partida a etapei a 33-a din Liga 2, dintre CS Mioveni si Chindia Targoviste. Gazdele au deschis scorul dupa doar cinci minute, prin Cosmin Nastasie, insa Chindia a egalat repede, la lovitura libera executata de Liviu Mihai. Echipa din Targoviste a ramas cu un om mai…

- Handbalistii de la CS Universitatea „Constantin Brancusi" au pierdut duminica in deplasarea de la CS Universitar Politehnica Timisoara. Gazdele au invins cu scorul de 40-36 (17-15). Duminica, 13 mai, va fi ultimul meci p...

- Un barbat in varsta de 61 de ani, paznicul primariei din Pechea, a fost prins baut, la sfarsit de saptamana, pe cand era la serviciu. Barbatul a recunoscut ca a baut. "Am baut agheasma si apoi cand am ajuns acasa am baut doua cani de vin si apoi am venit direct la serviciu", spunea barbatul surprins…

- HOROSCOP BERBEC Iei taurul de coarne si iti exprimi deschis o parere desi toata lumea se asteapta la tine la o reactie timida sau la un accept tacit, fara a avea curajul raspunderii. De data aceasta ii uimesti pe toti cu atitudinea ta ferma, aratand ca ai ceva de spus si ca vrei ca parerea ta…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Constanta a castigat fara probleme, scor 89 50 la pauza 62 24 , meciul de astazi, de pe teren propriu, cu CSM CSS Ploiesti, contand pentru etapa a opta din Liga 1, prima din returul fazei semifinale.Pe sferturi, scorul a fost 30 18, 32 6, 19 16 si 8 10.Gazdele si au…

- Thriller in optimile de finala ale Ligii Campionilor! Prima manșa a confruntarii dintre Juventus și Tottenham Hotspur s-a incheiat la Torino cu scorul 2-2, deși italienii conduceau cu 2-0 dupa nici 10 minute. Gazdele au inceput formidabil și au punctat chiar in primul atac accentuat.