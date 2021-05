Stiri pe aceeasi tema

- “Incepand de maine vom avea inca 3.035 fluxuri noi de vaccinare! Medicii de familie se alatura campaniei anti-covid și incep imunizarea in propriile cabinete cu vaccinul Johnson&Johnson (Janssen)”, a spus Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații.. „Serul va ajunge in toate zonele țarii,…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 in cabinetele medicilor de familie incepe miercuri. 3.035 de medici de familie din toata țara participa la campania de vaccinare, a anunțat Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații.

- Vaccinarea anti-COVID in cabinetele medicilor de familie vor incepe in jurul datei de 4 mai. Oamenii nu mai trebuie sa se programeze in platforma, iar serul folosit va fi cel de la AstraZeneca. De asemenea, Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccinare, a transmis pentru ziarul Libertatea…

