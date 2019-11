Timişenii mai harnici la vot decât în urmă cu două săptămâni Pana la ora 11.00, in judetul Timis s-au prezentat la urne 74.199 de persoane, reprezentand 11,85% dintre persoanele cu drept de vot. Procentul este putin mai mare decat cel inrergistrat cu doua saptamani in urma, la aceasi ora. The post Timisenii mai harnici la vot decat in urma cu doua saptamani appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

