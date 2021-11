Timișenii care sacrifică porci în propria gospodărie, sfătuiți să testeze carnea înainte de a o consuma Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș au un avertisment pentru cei care sacrifica porcul de Craciun in gospodarie. Astfel, specialiștii le recomanda sa testeze carnea inainte de a o consuma, pentru a depista o eventuala infestare cu trichineloza. Oamenii se pot infecta prin prelucrarea sau consumul de carne cruda, insuficient preparata termic, a […] Articolul Timișenii care sacrifica porci in propria gospodarie, sfatuiți sa testeze carnea inainte de a o consuma a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

