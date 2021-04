Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș organizeaza un nou curs de formare a asistenților maternali profesioniști. Afla ce condiții trebuie sa indeplinești pentru a urma gratuit acest curs.

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Cluj in parteneriat cu Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții recruteaza și formeaza asistenți maternali profesioniști.

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș, partener al proiectului „TEAM UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copilului” cofinanțat din Fondul Social European, contiua campania de recrutare și identificare a persoanelor interesate sa exercite profesia de asistent…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș, partener in cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, al carui beneficiar este Autoritatea…

- Iți dorești sa fii asistent maternal? Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș organizeaza un curs gratuit de formare a asistentilor maternali profesionisti. Doritorii trebuie sa treaca o evaluare sociala, una psihologica și sa indeplineasca anumite condiții.

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Galati a obtinut finantare pentru infiintarea unui centru de cazare de tip Respiro pentru persoane adulte cu handicap grav, informeaza, marti, Biroul de presa al Consiliului Judetean (CJ). Potrivit sursei citate, persoanele internate…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș continua campania de recrutare și identificare a persoanelor interesate sa exercite profesia de asistent maternal profesionist. Astfel, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis organizeaza un nou curs de formare…

