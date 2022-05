Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 26,5% din populatia judetului Covasna s-a autorecenzat in cele sase saptamani trecute de la demararea acestui proces, procentul fiind peste media nationala, a declarat, marti, sefa Directiei Judetene de Statistica, Illes Andrea. Potrivit acesteia, pana in prezent au fost completate 52.222 chestionare,…

- ​​​​​​​Corupția, evoluția pandemiei și starea padurilor ingrijoreaza, impreuna, doar 13 la suta dintre romanii chestionați, in perioada 28 martie – 11 aprilie, de CURS, procentul fiind mai mare cu 2% decat scorul pe care l-ar obține USR, daca duminica vii

- Romanii sunt, in continuare, printre cetațenii europeni cu cele mai mici salarii. Costul orar cu forța de munca e de peste trei ori mai mic decat media europeana, arata cele mai recente statistici oficiale.

- Romanii care vor sa sprijine populatia civila afectata de razboiul din Ucraina pot sa doneze online, prin Ghiseul.ro, fara a fi nevoie sa se autentifice in platforma, a anuntat Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, AGERPRES. ‘Incepand de astazi,…

- Prima etapa a recensamantului populației și locuințelor a inceput luni, 14 martie. Timp de doua luni, romanii pot completa singuri, online, formularul oficial. Recensamantul este o acțiune care se desfașoara in toate țarile Uniunii Europene și care, din cauza pandemiei, a fost amanata cu un an. Este…

- Purtatorul de cuvant al Institutului National de Statistica (INS) pentru activitatea Recensamantului Populatiei si Locuintelor, Bogdan Draghia, a informat recent ca platforma de autorecenzare va deveni activa la ora 00:00 a zilei de luni, 14 martie. Purtatorul de cuvant al INS a declarat intr-o conferința…

- Un studiu despre valorile moldovenilor scoate la iveala o situatie care ii va surprinde pe multi: moldovenii sunt cei mai harnici dintre toate regiunile Romaniei. In Occident, un migrant roman din trei provine din unul dintre cele opt judete ale Moldovei Istorice. An de an, de treizeci de ani, cei mai…

- Romanii salariați care vor aplica la Recensamantul desfașurat in 2022, prin autorecenzare online, vor avea dreptul de a lua o zi libera de la locul de munca The post Romanii salariați care vor aplica la Recensamantul desfașurat in 2022, prin autorecenzare online, vor avea dreptul de a lua o zi libera…