Timișeni depistați băuți, drogați ori fără permis la volan Polițiștii timișeni au depistat pe drumurile din județ mai multe persoane care au comis infracțiuni rutiere. Toate s-au ales cu dosare penale. Miercuri, in jurul orei 19:30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Timișoara au depistat in localitatea Giarmata un barbat de 36 de ani, care a condus o motocicleta fara a deține permis de conducere pentru […] Articolul Timișeni depistați bauți, drogați ori fara permis la volan a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

