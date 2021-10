Timișeni care aruncau saci cu gunoaie la marginea drumului, agresivi la adresa echipei CJ Timiș care i-a suprins Mai mulți cetațeni au fost surprinși in timp ce opreau mașina pe marginea drumului și aruncau saci cu gunoaie in spațiul verde de langa șosea. „Ne pare rau sa scriem aceste randuri, insa, din pacate, realitatea a ajuns sa bata filmul in cadrul campaniei «Curațenie de toamna pe drumurile județene». In timp ce echipele CJ […] Articolul Timișeni care aruncau saci cu gunoaie la marginea drumului, agresivi la adresa echipei CJ Timiș care i-a suprins a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Probleme intampinate de reprezentanții CJ Timiș, in timpul curațeniei de toamna de pe drumurile județene, desfașurata in octombrie. Aceștia au fost la un pas sa fie batuți și au fost amenințați de persoane surprinse in timp ce abandonau saci cu gunoaie pe marginea drumurilor.

