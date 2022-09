Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur a reușit azi, 3 septembrie, o victorie impotriva celor de la CSM Slatina, scor 2-1. Este a doua victorie din actuala ediție de campionat pentru minauriști, care acum urca puternic in clasament. Trei puncte extrem de importante care o apropie de dorința de accede in Liga I de fotbal. Dar mai…

- Saptamana trecuta a fost marcata de esecuri pe linie pentru trupele timisene din „B”. Sambata aceasta atat Politehnica, dar si Ripensia si CSC Dumbravita au inregistrat remize. Nou promovata de langa padure a fost aproape de o noua surpriza, fiind egalata pe final de favorita Concordia Chiajna (scor…

- Echipele din Timiș care evolueaza in eșalonul secund al fotbalului romanesc și-au jucat astazi la aceeași ora meciurile din etapa a doua a campionatului. Ripensia Timișoara – Unirea Slobozia 1-2 Oaspeții au deschis scorul rapid pe arena „Electrica” din Timișoara, in minutul 3, prin Ciprian Rus. Jumatate…

- Timisul va fi reprezentat de 3 echipe in noul sezon al Ligii secunde, care debuteaza in prima saptamana a lui august. Astazi s-a tras la sorti tintarul, iar cele 3 reprezentante ale Timisului si-au aflat adversarii din sezonul regulat si ordinea jocurilor. Sistemul competitional este exact ca in precedentul…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit miercuri programul sezonului 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal. In urma tragerii la sorti efectuate la Casa Fotbalului, Politehnica Iasi se va confrunta in acest an, in ordine, cu Otelul Galati (deplasare, 6 august), Viitorul Pandurii Targu Jiu (acasa, 13 august),…

- Fotbalul turdean trece printr-o perioada nefasta, incertitudinea fiind cuvantul de baza in aceste momente la stadionul „Municipal”. La finalul sezonului 2021-2022, formația turdeana a retrogradat in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa ce in sezonul trecut a evoluat in turneul play-out, formația antrenata de Cristi Pustai va lupta pentru prezența in play-off-ul sezonului 2022-2023 din eșalonul secund al fotbalului romanesc. Alaturi de trupe care au evoluat și sezonul trecut in Liga a 2-a, FC Buzau va intalni și adversari care…

- Fotbalul masculin a dezamagit crunt in ultima perioada iar sperantele in Timisoara, par sa vina cel putin deocamdata doar de la latura feminina. Fetele de la Politehnica au aratat azi ca au viitor si au invins-o cu 3-0 in finala nationala Under 15 pe ilfoveana FC Voluntari. Pe o vreme caniculara, inca…