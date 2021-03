Maia Morgenstern a publicat sambata, pe rețelele de socializare, un mesaj pe care l-a primit inainte de Paștele evreiesc, in care este amenințata cu moartea. Autorul mesajului preciza faptul ca urmarește sa incendieze Teatrul Evreiesc de Stat, impreuna cu toți actorii de acolo. „Sunteți o adunatura de proști și am vrut sa va anunț ca intenționez sa o omor pe nenorocita aia de Maia Morgenstern pentru ca a indraznit sa vorbeasca impotriva prietenului meu, pentru ca a starnit ceva. (…) O sa-ți spun ca aceasta jidanca are zilele ei numarate. In numele prietenului meu, va pot promite ca intenționez…