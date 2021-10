Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 38 de ani, care era dat in urmarire generala de autoritațile din Romania, a fost prins la Radauți in cursul zilei de luni, 20 septembrie. Este vorba de un irakian, pe numele caruia exista o condamnare definitiva pentru comiterea infracțiunilor de trafic de migranți și trecere…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat noua cetateni indieni care au incercat sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in compartimentul de marfa al unei autoutilitare, soferul fiind cercetat pentru trafic de migranti. "Duminica, in jurul orei 4,00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat…

- Focuri de arma pentru oprirea in trafic a doua autoturisme incarcate cu tigari de contrabanda. S-a intamplat ieri, 14 septembrie, in total fiind confiscate aproximativ 29.000 de pachete cu țigari de contrabanda care valorau 331.500 lei. Șoferii celor doua autoturisme au fost reținuți pentru 24 de ore.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat sase cetateni din India si doi din Pakistan care intenționau sa ajunga ilegal in vestul Europei, cu sprijinul a doi cetateni romani. Cele doua calauze sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic…

- Politistii de frontiera de la Bivolari, judetul Iasi, efectueaza cercetari pentru incredintarea conducerii unui ansamblu auto, cu buna stiinta, unui barbat care avea permisul de conducere anulat. Marti, in jurul orei 8,50, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice, un echipaj al politiei de frontiera…