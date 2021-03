Timișean, arestat după ce a încălcat de patru ori ordinele de protecție pentru fosta soție Un barbat de 45 de ani din Jimbolia a fost arestat dupa ce a incalcat de mai multe ori ordinele de protecție pe care le avea fața de fosta soție. Totul a inceput in octombrie 2020, cand polițiștii orașului Jimbolia au fost sesizați de catre o femeie de 41 de ani din Jimbolia ca a fost […] Articolul Timișean, arestat dupa ce a incalcat de patru ori ordinele de protecție pentru fosta soție a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

