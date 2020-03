Stiri pe aceeasi tema

- A fost confirmat focarul de pesta porcina africana (PPA) din localitatea Bucovat si s-au institut zonele de protectie si de preventie in jurul acesteia, potrivit Directorului Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Timis, dr. Flavius Nicoara.

- 202 focare de pesta porcina africana active in gospodariile din județ; alte 539 de cazuri la mistreți in Eveniment / on 26/02/2020 at 11:35 / 532 de focare de pesta porcina africana sunt in evoluție in 241 de localitati din 25 de judete din țara, transmite Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Un numar de 530 de focare de pesta porcina africana sunt in evolutie in 243 de localitati din 24 de judete din Romania, informeaza joi Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din cele 530 de focare, 5 focare sunt in exploatatii comerciale si 2 focare in exploatatii…

- Doua noi focare de pesta porcina diagnosticate in județul Covasna, de la inceputul acestui an, se adauga celor 9 din cursul anului trecut, situație ce-i ține in alerta pe reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor(DSVSA) Covasna. Intr-un comunicat de presa transmis…

- In județul Alba din cele patru focare de pesta porcina, unul din ele, cel de la Goiești, comuna Vidra a fost stins, ramanand nestinse inca focarele de la Berghin, de la Fondul de Vanatoare de la Ohaba si cel de la Boz. Și acolo daca vor trece 60 de zile in cadrul porcului mistreț, 40 de zile in porcului…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana (PPA) active a scazut cu 23 in ultima saptamana, iar in prezent boala evolueaza in 246 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 585 de focare, informeaza, marti, Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din cele 585 focare…

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat pe un fond de vanatoare privat din zona de sud a judetului, dupa ce trei mistreti au fost gasiti morti, a declarat miercuri seara pentru AGERPRES seful Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Gorj, Sorin Stefanescu.…

- Doua noi focare de pesta porcina africana au fost confirmate in doua localitati din judet, intr-o gospodarie si intr-o exploatatie comerciala, pentru lichidarea focarelor urmand sa fie eutanasiati peste 25.000 de porci, potrivit informatiilor furnizate luni de Prefectura Braila. "Directia…