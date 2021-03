Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii unor hoteluri din Targu Mures au intrerupt lucrul, marti, timp de o jumatate de ora, pentru a lua parte la protestul initiat de Alianta pentru Turism si au cerut Guvernului masuri de sustinere si planuri nationale pentru redresare, intrucat in perioada pandemiei incasarile au scazut cu circa…

- Surse politice susțin ca Alianța USR-PLUS va nominaliza viitorul prefect de Suceava. Așa s-ar fi stabilit la negocierile de ieri, de la București, din coaliția de guvernare. USR-PLUS ar urma sa mai desemneze prefecți la București, Braila, Galați și Timiș. PNL va avea 23 de prefecți, USR-PLUS 14, iar…

- Liderii USR Brasov considera nemultumitoare rezultatele obtinute de Alianta USR PLUS la nivel national, acestia sustinand marti, intr-o conferinta de presa, necesitatea ca actuala conducere centrala sa preia modelul organizational al filialelor care s-au dovedit performante la ultimele scrutinuri…

- Guvernul isi va focaliza atentia in perioada urmatoare pe prioritatile legate de gestionarea pandemiei COVID-19 si punerea in aplicare a strategiei de vaccinare, a declarat premierul interimar Nicolae Ciuca: In perioada urmatoare, vom continua sa focalizam atenția Guvernului pe prioritațile legate de…

- Va prezentam rezultatele oficiale finale la alegerile parlamentare care din Timiș, conform Biroului Electoral Județean. Alianța USR PLUS a acumulat cele mai multe voturi atat la Senat cat și la Camera Deputaților.

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat, pana in prezent, in Bucuresti - 70.807 si in judetele Cluj - 23.008, Iasi - 21.179, Timis - 19.981, Brasov - 19.957, Prahova - 19.911, potriv...