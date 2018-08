Stiri pe aceeasi tema

- Timp de trei zile, intre 3 si 5 august, cu ocazia Zilelor Timisoarei, Societatea de Transport Public Timișoara va scoate la apa, pe Canalul Bega, trei vaporase, care vor circula in regim de agrement, pentru toti timisorenii interesati. In cele trei zile, vaporasele vor circula din 45 in 45 de minute,…

- Intr-o postare pe Facebook facuta joi dimineața, Supuran cere reprezentanților STPT sa se asigure ca vaporașele pot naviga, pentru a se evita o eventuala catastrofa. „Anunțul entuziast al punerii in funcțiune a vaporașelor pe Bega ma obliga sa aduc in discuție starea acestora și eventualele…

- Miercuri seara, acesta a postat pe Facebook o poza cu autorizația semnata de directorul Capitaniei Zonale Drobeta-Turnu Severin, care permite STPT sa desfașoare activitatea de transport public de calatori pe Bega. Aceasta este valabila din 1 august 2018, pana in 20 noiembrie 2021. „GATA!…

- Nicolae Robu a facut, in aceasta seara, pe pagina sa de Facebook, un anunț important. Astazi, Societatea de Transport Public Timișoara a primit din partea Ministerului Transporturilor avizul necesar pentru ca cele șapte vaporașe sa poata circula pe Bega. “Gata! STPT a obținut autorizația pentru desfașurarea…

- Manifestarile dedicate Zilelor Timisoarei, care se desfasoara in perioada 3 - 5 august, vor aduce si relansarea pe Bega pentru transportul de persoane a vaporaselor achizitionate de Primaria municipiului, in...

- E, fara doar și poate, cum a spus deja de mai multe ori, un om „la polul plus”. Primarul Nicolae Robu e gata sa puna pariu ca faimoasele vaporașe vor putea circula pe Bega in mai puțin de o luna. Investiția de 2 milioane de euro sta pe mal de aproape doi ani, din motive de lacune legislative. The post…

- Ba a fost inființata, ba nu a fost inființata „Administrația Canalului Navigabil Bega”, fara de care cele șapte vaporașe cumparate de Primaria Timișoara nu pot circula. In data de 31 mai, intr-o postare pe Facebook, Nicolae Robu anunța ca „Guvernul a adoptat astazi hotararea de inființare in subordinea…

- Festivitațile ocazionate de Ziua Independenței de Stat a Romaniei, Ziua Victoriei asupra Fascismului și Ziua Europei, sarbatorite pe 9 mai, au fost organizate ieri de Instituția Prefectului, Consiliul Județean și Primaria municipiului Vaslui, cu sprijinul Centrului Militar Județean, la “Monumentul Independenței…