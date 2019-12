Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este oprit duminica diminea in halta Semenic din judetul Timis, dupa ce un tren care circula intre Timisoara – Targu Mures a lovit un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata, in halta Semenic, soferul fiind ranit grav.

- La o trecere de nivel cu calea ferata situata intre localitațile Comloșu Mare și Teremia Mare, din județul Timiș, a avut loc un accident. Un barbat de 66 de ani nu s-a asigurat la trecerea de nivel cu calea ferata și a fost ... The post Mașina lovita in plin de un tren in județul Timiș. Ce s-a intamplat…

- O botoșaneanca de 21 de ani a ajuns la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovita de o mașina in timp ce traversa regulamentar strada Gheorghe Doja din Suceava. Autoturismul era condus de un localnic de 60 de ani. Șoferul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind…

- In aceasta dimineața, la trecerea de cale ferata de la termocentrala Mintia, un autoturism a fost acroșat de trenul Arad-Simeria. Din primele informații, primite de la persoanele aflate in zona, aceștia afirma ca semnalele luminoase de la calea ferata nu funcționau inca de azi noapte, iar vizibilitatea…

- Trei persoane au fost ranite, duminica dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un tren la o trecere la nivel cu calea ferata, fara bariere, situata pe raza localitații Soloneț, județul Suceava.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs duminica dimineața pe secția…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dupa-amiaza la trecerea la nivel cu calea ferata de la Sateni. Trenul Sageata Albastra a lovit in plin o mașina care nu s -a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata. Masina a fost tarata pe sine peste 100 de metri si distrugand complet autoturismul.…

- Un barbat a scapat cu viata dupa ce masina la volanul careia se afla a fost lovita de locomotive unui tren. Accidentul feroviar s-a petrecut, marti, la o trecere de cale ferata din Ploiesti.

- Un accident grav s-a petrecut, in aceasta seara, in centrul orașului Recaș, in incident fiind implicata o ambulanța din Hunedoara care transporta la Timișoara un pacient in stare grava, ranit intr-un alt incident rutier. La un moment dat, de pe o strada laterala, o șoferița a ieșit cu mașina pe DN6…