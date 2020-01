Un detinut care a parasit, miercuri, un punct de lucru de pe raza municipiului resedinta a fost identificat si capturat in localitatea Ianova de catre o echipa de cautare constituita din politisti, angajati ai Penitenciarului Timisoara, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Ramona Ilies.



"In legatura cu fapta savarsita a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara. De asemenea, pentru detinut se va declansa procedura disciplinara in functie de rezultatele acestuia, se vor dispune masurile legale. Avand in vedere ca fapta savarsita este asimilata…