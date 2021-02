Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis exista noua focare de coronavirus aflate in supraveghere epidemiologica, transmite Directia de Sanatate Publica. Fața de ziua precedenta, au aparut doua noi focare la o firma privata din Timișoara, unde sunt 5 cazuri confirmate și la Caminul privat pentru persoane varstnice din Timișoara,…

- Social 446 de cazuri de COVID-19 confirmate in ultimele 14 zile, in 72 de localitați din județ/ Rata incidenței de infectare ajunge la 1.24 februarie 16, 2021 10:24 Pentru 25 de localitați din județul Teleorman rata de infectare cu noul coronavirus este zero, iar in alte 21 de comune a fost confirmat…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 4,39, in urcare fața de ziua precedenta, cand era 4,29. La nivelul judetului, rata este azi 3,569, in urcare fața de ieri cand era 3,537. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Șag: 11,09. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția…

- Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel:Numarul de anchete epidemiologice efectuate in ultimele 24 de ore : 199Menționam ca la aceasta data, 6 focare sunt active și se afla in supraveghere epidemiologica:Au fost inchise urmatoarele focare: -…

- In judetul Timis exista zece focare de coronavirus aflate in supraveghere epidemiologica, transmite Directia de Sanatate Publica. Au aparut doua focare noi fata de ziua precedenta, ambele in Lugoj. Focarele active din judetul Timis sunt: CAMIN PRIVAT PENTRU PERSOANE VARSTNICE TIMIȘOARA – 87 cazuri confirmate…

- Patru localitati din judetul Botosani, printre care si municipiul resedinta de judet, au o rata de infectare cu COVID-19 mai mare de trei cazuri la 1.000 de locuitori, potrivit unei raportari facuta, miercuri, de Directia de Sanatate Publica (DSP). Potrivit datelor DSP, cea mai ridicata rata de imbolnavire…