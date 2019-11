Stiri pe aceeasi tema

- Tramvaiul Revoluției a pornit prin Timișoara: un mijloc de transport in comun pus la dispoziție de Societatea de Transport Public Timișoara... The post Tramvaiul Revoluției a pornit prin Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Societatea de salubritate a Timișoarei a achiziționat 54 de coșuri de gunoi pentru a fi amplasate in zona centrala a orașului, la comanda primariei. Au sosit abia acum, deși comanda s-a dat imediat dupa ce primaria a semnat contractul cu firma de salubritate ce a inlocuit Retim. „Ne-au…

- Bienala Art Encounters 2019, cel mai așteptat eveniment din Romania dedicat artei contemporane, va incepe in weekend și se va desfașura timp de cinci saptamani la Timișoara pana in data de 27 octombrie. Deschiderea oficiala a Expoziției va avea loc vineri, 20 septembrie, la ora 16.00 la Muzeul de Transport…

- Centrul Cultural Cugir gazduiește marți, 17 septembrie, 2019, incepțnd cu ora 19.00, concertul susținut de grupul vocal Anatholis și miniorchestra Classis, aparținand Operei Naționale Romane din Cluj Napoca, primul grup vocal ce abordeaza genul pop-opera. Membrii grupului Anatholis, infiintat in 2005,…

- Opt soliști de muzica populara vor urca pe scena din Piața Traian, la invitația directorului Societații de Piețe a orașului. Targul anual de produse tradiționale țaranești iși deschide porțile joi, de la ora 16. Va fi un regal de muzica folclorica, ne-au spus reprezentanții societații, scena…

- Se introduce o noua linie de autobuz. Mai mult, se suplimenteaza numarul tramvaielor pe liniile 16 si 36. Incepand de astazi, se introduce linia de autobuze 343, intre Institutul Oncologic si Platforma Pipera, anunța STB. Mai mult, compania suplimenteaza numarul tramvaielor pe liniile 16 si 36. ca urmare…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport pe perioada minivacanței acordate cu ocazia sarbatorii de Sfanta Maria. Pentru zilele de 15, 16, 17 și 18 august 2019, programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia in Zonele Metropolitane…