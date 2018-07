Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca este prematura o estimare a sanselor motiunii de cenzura, acestea depinzand, in mare masura, si de modul in care vor proceda PSD si ALDE la vot, daca parlamentarii acestor partide vor fi lasati sa voteze."E greu sa fac o evaluare…

- Negocierile PNL cu celelalte partide pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului vor continua si la inceputul saptamanii viitoare, a declarat sambata liderul liberalilor, Ludovic Orban. ''Negocierile continua in cursul saptamanii viitoare, pana in ziua votului. (...) Nu am purtat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca este convins ca primarul Timisoarei, Nicolae Robu, este nevinovat in dosarul instrumentat de DNA in care acesta are calitatea de suspect, transmite Agerpres.

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ca are informații ca PSD va declanșa operațiunea de suspendare din funcție a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Ca reacție, pe Facebook a aparut ideea unui protest in strada, in seara de 20 iunie, in fata Parlamentului. Organizatorii afirma ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca exista informatii "aproape certe" ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a președintelui Klaus Iohannis.

- In Anul Centenar, Tineretul Național Liberal, filiala Alba, organizeaza prima editie a Galei „Tineri pentru viitorul Romaniei” vineri, 25 mai, ora 19.00, la Domeniile Martinutzi. In prezenta presedintelui PNL, Ludovic Orban si a presedintelui TNL, Mara Mares, vor fi premiati tineri cu care județul nostru…

- Surse Romania TV sustin ca Serban Nicolae a fost cel care a propus suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a dorit sa vorbeasca despre acest subiect, iar majoritatea liderilor au spus ca nu este cazul in acest moment sa se mearga atat de departe. Social democratii…