- Antreprenorii din industria ospitalitații au „predat armele” in cadrul unui protest, vineri dimineața, in fața Prefecturii Timiș, impotriva prelungirii carantinei in Timișoara. O decizie in acest sens ar putea fi luata azi de Comitetul pentru Situații de Urgența. Patronii și angajații din restaurante…

- Cea mai grea situație ]n privința COVID-19 ramane in Timișoara, unde rata de infectare cu SARS COV-2 a trecut de 8 la mia de locuitori, dupa 10 zile de carantina. Autoritațile trebuie sa decida daca o pastreaza sau nu.

- Reprezentanții salilor de sport și HoReCa au lansat o petiție prin care cer CJSU sa nu prelungeasca masura de carantina pentru Timișoara. Patru mii de oameni au semnat aceasta petiție online,

- Reprezentantii salilor de sport din Timisoara si cei ai domeniului HoReCa solicita Prefectului de Timis si Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta sa nu prelungeasca cele doua saptamani de carantina.

- Dupa ce sindicatul Europol a facut publice mai multe mesaje in care șeful Secției 4 folosește un limbaj neadecvat și iși amenința subordonații cu violența fizica, acesta a demisionat din funcție. Ofițerul a renunțat la funcția de șef al secției de Poliție și va ocupa o poziție de execuție in cadrul…

- Accesul este restricționat in nodul rutier Giarmata, de pe autostrada A1. Motivul este efectuarea procedurilor de ridicare a unui autotren rasturnat in afara parții carosabile. Reprezentanții DRDP Timișoara, care au facut anunțul, au mai transmis ca este inchis accesul pe breteaua de coborare pe sensul…

- Reprezentanții industriei ospitalitații din Timișoara cer guvernanților sa nu ii trateze cu dubla masura și, daca ii considera factor de risc pentru raspandirea SARS COV 2, atunci sa ii și includa in primele faze de vaccinare.