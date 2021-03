Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR PLUS), a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca are informatii despre o "lista neagra" vehiculata in randul manifestantilor, pe care sunt trecute numele vecinilor sai si ale unor intelectuali si medici. Edilul a facut apel la intreaga societate si clasa politica, indiferent de culoare, sa se dezica de incitarile la ura proliferate de manifestantii din ultima perioada si a adaugat ca asteapta ca Politia sa-i identifice pe liderii si pe oamenii care incita la ura. "Vecinii mei sunt ingrijorati, numele lor au fost facute publice si nu au…