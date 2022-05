Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz (USR), a anuntat marti, 24 mai, ca i-a transmis viceprimarului PNL Cosmin Tabara, ca risca sa ii fie schimbate atributiile daca nu sustine in Consiliul Local proiectele initiate de primar. „Arma” cu care ameninta Fritz a fost folosita in trecut si de liberalul Nicolae…

- Cosmin Tabara, viceprimarul liberal al Timișoarei, a primit, marți, o amenințare voalata cum ca ar putea ramane fara atribuții in cadrul conducerii municipalitații. Aceasta, din partea primarului Dominic Fritz, in cadrul unei conferințe de presa, edilul șef spunand ca vrea ca cel care ii sta alaturi…

- Dominic Fritz face rar conferințe de presa, iar cand le face are un scop propagandistic precis. Marți, primarul Fritz a susținut o conferința de presa in care i-a transmis un ultimatum viceprimarului liberal Cosmin Tabara. Suparat ca Tabara nu e de acord in Consiliul Local cu toate proiectele administrației…

- E scandal uriaș la Timișoara. Agenda Culturala a orașului a picat la vot in Consiliul Local. Deși PNL și USR guverneaza in alianța pe plan local, liberalii au refuzat sa voteze agenda, pe motiv ca nu e transparent constituita, dar și pe motiv ca multe de vechile festivaluri locale au fost scoase…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat, joi dupa-masa, o serie de investiții pe care municipalitatea le realizeaza in domeniul tratarii cancerului. Doar ca prezentarea cu „investim pentru ca Timișoara” este analizata de fostul viceprimar al Timișoarei, Dan Diaconu, care il anunța pe edilul șef…

- Singurul velodrom funcțional din Romania ar putea fi ridicat la Timișoara. Viceprimarul Timișoarei Cosmin Tabara anunța ca „suntem pe punctul de a putea spune ca avem locația”. In acest scop, un proiect de hotarare prin a fost propus spre dezbatere și votare in Consiliul Local.

- In ultimele zile, presedintele PNL Timis, Alin Nica, totodata sef al CJ Timis, a produs mai multe atacuri furibunde la adresa primarului Timisoarei, Dominic Fritz, totodata presedinte al USR Timis. Trebuie amintit ca intre cei doi exista parafrata o alianta locala, inca nedenuntata, dar care nu mai…

- Toți cei care locuiesc in Timișoara trebuie sa ia parte la Recensamantul Populației, acest lucru avand legatura si cu alocarile de fonduri de la bugetul de stat, spune primarul Dominic Fritz. Municipalitatea a deschis un numar de 13 centre unde oamenii care nu se descurca vor fi sprijiniți. Recensamantul…