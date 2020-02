Timiş: Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili identitatea celor doi bărbaţi morţi găsiţi de pompieri Politistii fac cercetari pentru stabilirea identitatii celor doi barbati decedati descoperiti de pompieri luni seara, in timpul lichidarii unui incendiu la anexa unui imobil din Timisoara.



"In urma incendiului ce a avut loc la anexa unei locuinte de pe strada Shakespeare din Timisoara, a fost gasit trupul carbonizat ce pare a fi al unui barbat de 62 de ani, iar in locuinta au fost gasite oseminte ce par a fi umane, care ar apartine unui barbat de 83 de ani. Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate identitatea persoanelor si cauza care a determinat producerea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii timisoreni au descoperit, luni seara, doi barbati decedati, in timpul unei interventii de stingere a unui incendiu in anexa unei locuinte din Timisoara, unul fiind in stare avansata de putrefactie, iar altul, in zona incendiata, care prezenta arsuri."O persoana a fost gasita la 30…

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina luni la ora 20:35 pentru lichidarea unui incendiu produs la anexa unei locuinte din Timișoara. La locul intervenției, pe strada William Shakespeare, s-au deplasat de urgența doua autospeciale de stingere, o autospeciala de serviciu, un echipaj SMURD și 12 pompieri.…

- Doi romani, o femeie si un barbat, care au fost gasiti morti intr o casa din Italia s au injunghiat reciproc, spun anchetatorii, potrivit observator.tv. Politistii banuiesc ca intre ei a izbucnit un conflict care s a soldat cu o baie de sange.Dubla crima a fost comisa in centrul istoric din Ceglie Messapica,…

- Politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si distrugere, in cazul celor doi parinti ai caror copii au murit in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui incendiu care a izbucnit la locuinta lor din Timisoara. Cel de-al cincilea copil al familiei va fi luat sub ocrotire de Directia…

- O casa din Timisoara, de pe strada Memorandului, unde locuieste o familie cu mai multi copii, a fost cuprinsa de flacari. Mai multe echipaje de interventie de la SMURD, Pompieri si Politie au ajuns la adresa respectiva si...

- Anchetatorii au gasit in casa Cristinei Topescu mai multi caini, iar doi erau morti, au precizat surse apropiate anchetei. Cristina Topescu era iubitoare de animale. Jurnalista Cristina Topescu a murit, ea fiind gasita duminica seara de politisti in casa sa din orasul Otopeni. Anchetatorii au fost sesizati…

- Polițiștii hunedoreni au deschis o ancheta dupa cei doi soți au fost gasiți morți in propria casa. Cei doi soti nonagenari din Peștisu Mare au fost gasiți fara suflare in casa, in cursul zilei de ieri. Alarma a fost data de o ruda a batranilor si in cel mai scurt timp au ajuns mai multe […] The post…

- Doi tineri au fost gasiți morți intr-o mașina, luni, in comuna Secuieni, din județul Bacau, transmite Mediafax.Victimele sunt o fata in varsta de 16 ani și prietenul ei, in varsta de 19 ani.Automobilul inb care au fost gasiți morți aparținea baiatului. Acesta, insa, nu avea permis de conducere, conform…