- La prima proba a Evaluarii Naționale, cea scrisa la Limba si Literatura Romana, au absentat aproape 400 de elevi. Opt dintre aceștia sunt izolați la domiciliu și vor da examenul in sesiunea speciala. Din 5.352 elevi inscriși la Evaluarea Naționala, in Timiș, s-au prezentat la examen, la prima proba,…

- Peste 5.000 de elevi din Timiș sunt astazi in examen, la prima proba a Evaluarii Naționale. Proba are loc pe timpul pandemiei de coroanvirus, elevilor li se ia temperatura și poarta maști de protecție la examen. La Evaluarea Naționala, in Timiș, sunt inscriși aproximativ 5.300 de elevi, care astazi…

- Elevilor li se ia temperatura la intrarea in școli la probele Evaluarii Naționale care au inceput astazi, 15 iunie, iar daca au peste 37,3 grade C dupa trei masuratori consecutive. vor participa la o sesiune speciala a examenului care va avea loc ulterior. In Timiș s-au inscris la examen peste 5.000…

- La Evaluarea Naționala din sesiunea 2-27 iunie 2020 s-au inscris 172.482 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 in municipiul București, conform situației centralizate de catre Ministerul Educației și Cercetarii. Examenul incepe luni, 15 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana.…

- La Evaluarea Naționala din sesiunea 2-27 iunie 2020 s-au inscris 3187 de absolvenți ai clasei a VIII-a din județul nostru, 82,66% provenind din mediul urban, iar 17,34% din mediul rural, conform situației centralizate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Examenul incepe luni, 15…

- La Evaluarea Naționala din sesiunea 15-27 iunie 2020 s-au inscris 2842 de absolvenți ai clasei a VIII-a, din județul Satu Mare. Examenul incepe luni, 15 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Miercuri, 17 iunie, se desfașoara proba la Matematica. 891 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor…

- La Evaluarea Naționala din sesiunea 2-27 iunie 2020 s-au inscris 4.231 de absolvenți ai clasei a VIII-a, conform situației centralizate de catre Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Examenul incepe luni, 15 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Miercuri, 17 iunie, se desfașoara proba…

- La Evaluarea Nationala din sesiunea 2 27 iunie 2020 s au inscris 172.482 de absolventi ai clasei a VIII a, dintre care 4.500 sunt elevi constanteni.Examenul incepe luni, 15 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Miercuri, 17 iunie, se desfasoara proba la Matematica. 10.294 de absolventi…